Condutor punido com prisão efetiva por agredir PSP na Figueira da Foz

Um condutor, de 45 anos, que agrediu e ameaçou cortar o pescoço a agentes da PSP depois de atropelar um menor numa passadeira, na Figueira da Foz, foi condenado a três anos e nove meses de prisão efetiva.Em julgamento, no Tribunal de Coimbra, o arguido alegou que estava alcoolizado e não se lembrava de nada, mas o coletivo de juízes não valorizou a sua versão. Entendeu que "estava consciente do que estava a fazer" e considerou os factos provados. O menor, de 14 anos, estava a atravessar a passadeira, a 24 de janeiro de 2020, quando foi atingido pelo carro conduzido pelo arguido, ficando ferido.O condutor deixou o local quando a PSP chegou. Foi seguido por várias ruas até às imediações de sua casa, onde foi detido, depois de insultar e ameaçar os agentes de morte.Recusou fazer o teste do álcool, tentou agredir os polícias à cabeçada e atingiu um deles com dois pontapés. No processo estavam apenas em causa os ilícitos de que foram alvo os agentes. O atropelamento poderia configurar crimes de ofensa à integridade física por negligência e omissão de auxílio, mas a mãe do menor não apresentou queixa.