Conduzem sem carta, chocam com autocarro e agridem PSP na Amadora. Veja o vídeo

As imagens correm nas redes sociais e mostram dois agentes da PSP a serem agredidos com violência por dois homens na Amadora. Os agentes são obrigados a disparar para o ar. A PSP confirma agora que os dois homens que agrediram os agentes foram detidos por ofensas à integridade física qualificada e resistência e coação sobre funcionário.

Segundo relata a PSP os dois detidos, com 25 e 31 anos envolveram-se num acidente com um autocarro. A PSP foi ao local e constatou que o jovem mais novo, o condutor, não tinha carta de condução. Do diálogo os dois jovens partiram para a agressão aos quatro polícias que tomavam nota da ocorrência.

Explica a PSP que "houve a necessidade de efetuar dois disparos para o ar a fim de se conseguir proceder à detenção dos dois indivíduos, dada a complexidade física dos suspeitos, a forma agressiva como reagiram para com os polícias e dado o ajuntamento de pessoas no local que tentaram impedir o desempenho do serviço de polícia".



Os quatro agentes agredidos tiveram que ser assistidos no hospital. Os detidos estão a aguardar as medidas de coação a aplicar, após serem presentes no Tribunal da Amadora.