Conferência CM Não Esquece! debate incêndios em Oliveira do Hospital

Debate, que conta com a presença do Diretor-geral do CM e da CMTV Octávio Ribeiro, é de entrada livre.

O auditório da Caixa de Crédito Agrícola de Oliveira do Hospital recebe esta segunda-feira, às 15h00, a 15ª e última conferência da iniciativa ‘CM Não Esquece!’, que ao longo dos últimos meses percorreu todo o País.



Com este ciclo de debates, o CM recorda os trágicos incêndios do ano passado, discute as causas destes fogos, e analisa soluções e estratégias que possam impedir novas tragédias, nomeadamente com a discussão das medidas vencedoras da iniciativa CM Não Esquece!: Criminalização dos incendiários; Vigilância do território e Intervenção das forças militares; Ordenamento florestal e desenvolvimento económico do interior; Limpeza de Matas; e Educação, formação e sensibilização.



O debate de hoje conta com a presença de José Carlos Mendes, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Luís Lagos, presidente da Associação de Vítimas do Maior incêndio de sempre em Portugal, Fernando Brito, empresário e gerente da carpintaria Brito & Brito, uma das empresas afetadas pelos fotos de outubro, Eduardo Cintra Torres, professor universitário e colunista do CM, e Octávio Ribeiro, diretor geral do CM e da CMTV. A conferência será moderada por José Carlos Castro, diretor-adjunto do CM e da CMTV.