Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acompanhe em direto o debate CM não Esquece! em Leiria

Conferência, que conta com a presença do Diretor-Executivo do Correio da Manhã e da CMTV Carlos Rodrigues, é de entrada livre.

15:06

O Auditório da Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, recebe esta terça-feira, às 15h00, mais uma conferência da iniciativa ‘CM Não Esquece!’.



Raul Miguel de Castro, presidente da Câmara Municipal de Leiria, António Louro, engenheiro florestal e vice-presidente da Câmara Municipal de Mação, Francisco Moita Flores, ex-inspetor da Polícia Judiciária, e Carlos Rodrigues, Diretor-Executivo do CM e da CMTV ão os oradores.



O diretor-ajunto do CM e da CMTV José Carlos Castro modera o debate. A entrada é livre.