Conferência CM Não Esquece! debate incêndios em Faro

Debate, que conta com a presença do Diretor-Executivo do Correio da Manhã e da CMTV Carlos Rodrigues, é de entrada livre.

08:54

Realiza-se esta segunda-feira, na Universidade do Algarve, em Faro, mais uma conferência do ciclo 'CM Não Esquece!', iniciativa que pretende recolher propostas para integrar uma moção à Assembleia da República e ao Governo.



Thomas Panagopoulos (investigador), Rui Miguel André (autarca de Monchique), Fátima Catarina (da Região de Turismo), Rui Barreira (da ANP/WWF Portugal), André Ventura (professor) e Carlos Rodrigues ( Diretor-Executivo do Correio da Manhã e da CMTV) integram o painel.