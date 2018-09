Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Confiei e ela arruinou totalmente a minha vida”, diz empresário

Homem relata entregas de quase 200 mil euros a advogada que está suspensa de funções.

Por Liliana Rodrigues | 08:53

"Confiei sempre nela, pensei que estava a tratar dos meus assuntos em tribunal e, quando percebi o que tinha acontecido, fiquei burro. Arruinou totalmente a minha vida."



Ainda perturbado, o empresário de Barcelos que se queixa de ter sido burlado em quase 200 mil euros pela advogada Ema Magalhães dos Santos relatou, esta quarta-feira, ao Tribunal de Braga as entregas de dinheiro que lhe fez para resolver casos judiciais, pessoais e da firma.



A arguida - que enfrenta um processo de insolvência pessoal em que um dos credores é um padre de Guimarães que ficou sem 704 mil euros - nega as dívidas ao queixoso, garantindo que foi tudo para despesas judiciárias e adiantamento de honorários.



Diz que só tem de "ajustar contas" com o tio da vítima, que emprestou dinheiro para fazer face às exigências da causídica, agora suspensa.



"Já não tinha dinheiro, mas ela exigia sempre mais, dizia que eu corria o risco de perder o património. Até que pedi ao meu tio e ela afirmou que era boa ideia depositar 50 mil euros na conta do tribunal, para dar um sinal de boa fé", exemplificou o queixoso, lembrando que o tio lhe emprestou 150 mil euros.



Tio da vítima revela ter dado mais 100 mil euros

Estava confiante de que Ema Magalhães dos Santos ia resolver o problema do sobrinho e, por isso, aceitou emprestar o dinheiro para financiar os processos.



Ontem à tarde, ouvido durante o julgamento, em Braga, o familiar da vítima - que é um dos credores de Ema dos Santos no processo de insolvência - confirmou ter emprestado 150 mil euros ao sobrinho, mas revelou ter entregado diretamente à advogada mais 100 mil euros, em dinheiro.