Conheça o descampado onde o menino Noah terá desaparecido esta manhã

Um menino de dois anos está desaparecido em Proença-a-Velha, concelho de Idanha-a-Nova. A GNR e PJ encontram-se a realizar buscas no local, com auxílio de populares que se juntaram às autoridades. A cadela que desapareceu juntamente com o menino já foi encontrada ao final desta tarde. O animal estava numa propriedade a cerca de 3 ou 4 quilómetros da casa da família.





cadela, Melina e, inclusive, das galochas azuis do menor.

As autoridades prosseguem as buscas na área e anunciaram já um reforço dos meios.Imagens aéreas mostram o descampado onde Noah terá desaparecido ao início da manhã desta quarta-feira, altura em que a mãe terá dado por falta da criança, da