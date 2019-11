Conheça o nome dado ao bebé encontrado no caixote do lixo em Lisboa e veja as novas imagens

Luís Pedro foi o primeiro profissional do INEM a chegar ao local onde foi encontrado o bebé. "Vi uma criança indefesa, com frio, com uma hemorragia ativa no cordão umbilical e com certa dificuldade respiratória", revela.

O operacional, que chegou sozinho de mota ao local, conta que conseguiu reverter a situação e que foi possível um desfecho feliz.

"Conseguimos controlar essa hemorragia, a dificuldade respiratória e o frio que ele tinha", descreve acrescentanto que depois de sair do serviço foi ao hospital ver como estava o menino.



"Estava todo bonito na incubadora. Perguntaram-me que nome devia ter. Achei por bem ser Salvador", termina.





Recorde-se que na passada terça-feira, um sem-abrigo encontrou um bebé dentro de um caixote do lixo em Lisboa. Retirou-o e aguardou ajuda médica. O menino estava visivelmente debilitado e foi pelo choro, desesperado, que chamou a atenção do sem-abrigo.



























































Comissário da PSP explica que não há informações sobre os pais da criança

O comissário da PSP, André Serra, explicou ao CM que a criança "estava sem proteção, sem roupa, nem agasalho". O bebé foi transportado ao Hospital Dona Estefânia



Em causa podem estar vários crimes, entre eles o de exposição ao abandono de recém nascido.

As câmaras de videovigilância da discoteca Lux Frágil serão cruciais para apurar o que aconteceu.



A criança será encaminhada para instituição após estar estabilizado e ainda não há informações sobre o bebé.



O caso está a ser investigado pela PJ.









