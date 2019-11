INEM revela imagem do recém-nascido encontrado dentro de caixote do lixo

O INEM revelou a imagem do recém-nascido encontrado na noite desta terça-feira num caixote do lixo em Lisboa.A foto vem acompanhada da legenda: "Bem-vindo puto!".O bebé foi encontrado na noite desta terça-feira por um sem-abrigo. O homem ouviu o choro do menino e conseguiu retirá-lo do contentor.

Comissário da PSP explica que não há informações sobre os pais da criança

O comissário da PSP, André Serra, explicou ao CM que a criança "estava sem proteção, sem roupa, nem agasalho". O bebé foi transportado ao Hospital Dona Estefânia



Em causa podem estar vários crimes, entre eles o de exposição ao abandono de recém nascido.

As câmaras de videovigilância da discoteca Lux Frágil serão cruciais para apurar o que aconteceu.



A criança será encaminhada para instituição após estar estabilizado e ainda não há informações sobre o bebé.



O caso está a ser investigado pela PJ.