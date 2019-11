“É uma criança!”: Vídeo mostra momento em que bebé abandonado em caixote de lixo é descoberto

O momento em que o recém-nascido encontrado esta terça-feira à tarde num contentor do lixo em Lisboa foi captado em vídeo e oteve acesso ao mesmo.Nas imagens é possível ver dois homens a tentar retirar algo do contentor de reciclagem. Também se ouve um deles a confirmar que se trata de uma criança. "É uma criança", ouve-se.O bebé foi encontrado ainda com vestígios do cordão umbilical.