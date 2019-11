Recém-nascido encontrado dentro de caixote do lixo está sob "vigilância apertada"

O recém-nascido que foi encontrado dentro de um caixote do lixo por um sem abrigo, esta terça-feira, junto à discoteca Lux Frágil, na Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa, encontra-se "clinicamente estável", avança fonte hospitalar do D. Estefânia.O menino, que estava dentro do contentor e possuia vestígios do cordão umbilical, está internado nos cuidados intensivos da pediatria do Hospital D. Estefânia, em Lisboa, sob vigilância apertada