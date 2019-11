"Está saudável e alimentado": médico explica estado de saúde do bebé encontrado num caixote do lixo

Daniel Virella, médico nos Cuidados Intensivos Neonatais da Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, explica que o recém-nascido encontrado dentro de um caixote do lixo em Lisboa "não apresenta qualquer problema e é saudável"."Em termos físicos está bem, saudável e alimentado", disse, explicando qual o estado do bebé em termos clínicos. "Não precisa de mais de 48 horas aqui no hospital", afirmou o responsável pela Unidade dos Cuidados Intensivos Neonatais.Daniel Virella explicou ainda que a alta do bebé depende da decisão do Estado para o acolher, nomeadamente da Comissão de Proteção de Crianças Jovens (CPCJ), reforçando que "clinicamente não há nada que impede de ter alta".O médico adiantou que não decorreu ainda o tempo suficiente para alguém que não os pais procederem ao registo do bebé.

Recorde-se que Luís Pedro, operacional do INEM, foi o primeiro profissional a chegar ao local onde foi encontrado o bebé. "Vi uma criança indefesa, com frio, com uma hemorragia ativa no cordão umbilical e com certa dificuldade respiratória", revela.

O operacional, que chegou sozinho de mota ao local, conta que conseguiu reverter a situação e que foi possível um desfecho feliz.