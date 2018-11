Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conselho Superior da Magistratura abre processo disciplinar ao juiz Carlos Alexandre

"Super juiz" foi alvo de um inquérito disciplinar na sequência de declarações que punham em causa o sorteio de atribuição de processos.

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) abriu processo disciplinar ao juiz Carlos Alexandre por indícios de ter violado o dever de reserva a que está sujeito durante uma entrevista. O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) levantou questões sobre o sorteio dos processos judiciais no caso da Operação Marquês, numa entrevista à RTP, a 17 de Outubro.



Depois da emissão da entrevista, o CSM decidiu abrir um inquérito disciplinar às afirmações de Carlos Andrade e os indícios recolhidos foram considerados suficientemente fortes para avançar com um processo, avança o jornal Expresso. A decisão de avançar com um processo disciplinar foi tomada a semana passada e votada pelos membros do Conselho, que terão concordado com as conclusões do inquérito.



Se os indícios forem fortes o suficiente podem resultar numa simples advertência ou numa suspensão do juiz, como explica o semanário.



Carlos Alexandre foi ouvido pelo CSM e terá afirmado que as suas palavras tinham sido descontextualizadas pela RTP, segundo o Sol. O juíz do TCIC terá entregado então uma cópia sem edição da entrevista, mas a mesma não terá tido força suficiente para travar o avanço do processo.



Carlos Alexandre foi o juiz de instrução do TCIC responsável por acompanhar a fase de inquérito da Operação Marquês, mas a instrução do processo foi entregue ao outro juiz do tribunal central, Ivo Rosa, depois de um sorteio informático transmitido pelas televisões. Já depois do sorteio, Carlos Alexandre disse na entrevista à RTP que "há uma aleatoriedade que pode ser maior ou menor consoante o número de processos de diferença que exista entre mais do que um juiz". O Conselho Superior da Magistratura garantiu na altura a idoneidade do sorteio.