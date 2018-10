Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz Carlos Alexandre põe em causa sorteio de Ivo Rosa para a Operação Marquês

Magistrado foi selecionado pelo sistema informático à quarta tentativa.

14:10

O juiz Carlos Alexandre questionou o sorteio electrónico que terminou com Ivo Rosa a ficar com a fase de instrução da Operação Marquês.



O magistrado - a outra opção para ficar com esta fase do processo - afirmou, em declarações à RTP, que existe "uma aleatoriedade que pode ser maior ou menor consoante o número de processos que existem entre mais do que um juiz". O juiz diz ainda que alegadamente só foi feita a transferência de uma parte dos mais de mil volumes.



Segundo se garantiu, o sorteio informático funcionava de forma totalmente aleatória e serviria para decidir qual dos juizes do Tribunal Central de Instrução Criminal - Carlos Alexandre ou Ivo Rosa - ficaria com a pasta do processo em que é julgado o antigo primeiro-ministro José Sócrates.



O juiz Ivo Rosa foi selecionado pelo sorteio eletrónico à quarta tentativa na Operação Marquês.



As declarações de Carlos Alexandre parecem levantar dúvidas sobre a aleatoriedade do sistema.



Juiz Carlos Alexandre não esteve presente no sorteio

O sorteio de distribuição eletrónica do processo foi realizado nas instalações do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, perante a presença do juiz de instrução criminal Ivo Rosa, de uma advogada representante de Henrique Granadeiro, de vários jornalistas e de vários funcionários judiciais. Carlos Alexandre, o outro juiz de instrução criminal que acompanhou a Operação Marquês durante a fase de inquérito e a quem o processo poderia também ter sido distribuído, não esteve presente.



Sócrates pediu para estar presente com um consultor técnico no momento da distribuição eletrónica do processo, mas acabou por não comparecer ao sorteio eletrónico. Sendo Ivo Rosa o juiz de instrução da Operação Marquês, o antigo primeiro-ministro terá ficado satisfeito com o resultado do sorteio eletrónico, dadas as críticas que fez ao juiz Carlos Alexandre durante a fase de investigação do processo.