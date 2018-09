Juiz Ivo Rosa vai presidir ao sorteio no processo Marquês

Seleção do juiz de instrução do caso é feita esta sexta-feira.

Por Débora Carvalho | 08:43

A escolha faz-se pressionando um botão, que levará o computador a escolher de forma aleatória os processos a entregar a cada juiz. Neste momento, a probabilidade é de cerca de 50% porque os magistrados têm praticamente o mesmo número de processos. Jornalistas e advogados podem assistir ao ato, que será filmado.



As decisões de Ivo Rosa têm provocado uma autêntica ‘guerra’ com o Ministério Público. Já Carlos Alexandre assinou alguns dos processos que acusaram os mais poderosos do País.

O sorteio eletrónico para a distribuição do processo Marquês – que está em fase de instrução – realiza-se esta sexta-feira, pelas 16 horas, e é presidido pelo juiz Ivo Rosa. Só há dois resultados possíveis: Carlos Alexandre ou Ivo Rosa.Carlos Alexandre, o juiz da fase de inquérito, estava encarregado da distribuição de processos esta semana - os dois juízes revezam-se semana sim, semana não, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC). O superjuiz terá, no entanto, metido dois dias de folga, quinta e sexta-feira, para não estar presente no sorteio, diz a revista ‘Sábado’.