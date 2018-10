Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz Ivo Rosa não vai cumprir primeiro prazo na Operação Marquês

Despacho do juiz de instrução da Operação Marquês indica que outro processo ainda tem que ser resolvido.

11:38

Ivo Rosa já divulgou o seu primeiro despacho acerca da Operação Marquês. O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) a quem foi entregue a fase de instrução do processo que conta com Sócrates como o principal arguido alega que não vai conseguir respeitar os prazos previstos.



"Tendo em conta a complexidade dos presentes autos, traduzida, não só pela dimensão do mesmo, mas sobretudo, pela natureza da criminalidade imputada aos arguidos e questões jurídicas suscitadas pelos requerentes de instrução, é possível concluir, desde já, que o prazo fixado na lei para a conclusão da fase de instrução não será conseguido", frisa num despacho citado pelo jornal i.



O juiz justifica dizendo que tem em mãos o processo dos colégios GPS, com cerca de mil volumes, e que ainda não chegaram ao TCIC as 140 caixas com documentos da Operação Marquês que estão no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).



"Oportunamente será proferido despacho de abertura de instrução", indica Ivo Rosa, que no dia 25 se reunirá com a defesa dos arguidos e com o Ministério Público.