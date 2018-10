Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz vai alargar prazo na Operação Marquês

Ivo Rosa avisa que vai precisar de mais de quatro meses.

Por Miguel Curado | 09:42

O juiz Ivo Rosa, que foi sorteado para liderar a fase de instrução da Operação Marquês, informou esta quinta-feira às defesas dos 28 acusados do processo que os quatro meses estipulados para concluir esta fase do processo serão insuficientes.



Ivo Rosa alertou os advogados recetores do despacho de que tem em mãos um outro processo muito complexo – o dos colégios GPS, que, recorde-se, beneficiou de contratos de associação entre 2005 e 2013 e que tem agora vários administradores acusados de corrupção.



O juiz vai, por isso, reunir-se com os advogados dos 28 acusados da Operação Marquês, e ainda com o procurador do Ministério Público, Rosário Teixeira, que foi o titular desta investigação, para acertar as datas relativamente às futuras diligências do processo.



Recorde-se que o processo da Operação Marquês passou pela detenção do ex-primeiro-ministro, José Sócrates, que esteve em prisão preventiva por crimes como corrupção.



A acusação, que tem dezenas de volumes, visa levar a julgamento figuras mediáticas como Armando Vara, Carlos Santos Silva e os ex-CEO da Portugal Telecom, Henrique Granadeiro e Zeinal Bava.



PORMENORES

José Sócrates

O antigo primeiro-ministro, José Sócrates, está acusado de 31 crimes de corrupção, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.



‘Barriga de aluguer’

A Operação Marquês investigou a relação entre José Sócrates e o amigo Carlos Santos Silva, que transferiu fortunas para a esfera do ex-governante.



Grupo Lena

A relação de José Sócrates, durante e após a chefia do Governo, com o Grupo Lena, também foi visada no processo.