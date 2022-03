Constituídos seis arguidos em operação 'Faturação à la carte' lançada pelo fisco

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) realizou oito buscas no âmbito de uma investigação por suspeitas de fraude fiscal qualificada que poderá ter lesado o Estado em cerca de dois milhões de euros, tendo sido constituídos seis arguidos.

Na mira desta operação 'Fatura à la carte' está um contabilista certificado que, a partir do ano de 2013, terá utilizado os seus conhecimentos técnicos e a sua carteira de clientes para alegadamente gizar um esquema fraudulento que permitiu a dedução de IVA, e a diminuição do IRS e IRC em empresas suas clientes e "nas quais assume a sua influência", segundo adianta um comunicado hoje divulgado pela AT.

A mesma informação refere que o esquema de fraude indiciado, assenta no facto de o suspeito em causa, "de uma forma continuada e reiterada utilizar diversas sociedades cujos sócios são meras 'testas de ferro', ou pessoas que, por mero engano, foram levadas a pensar que tinham encerrado a sua atividade empresarial".