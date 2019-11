Construção de campo de golfe leva ao abate de 264 sobreiros

A construção de um segundo campo de golfe no empreendimento turístico Monte Rei - Golf & Country Club, situado na freguesia de Vila Nova de Cacela, no concelho de Vila Real de Santo António, prevê o abate de 264 sobreiros e azinheiras. A avaliação de impacte ambiental do projeto encontra-se em fase de consulta pública até ao dia 21 do corrente mês.Inicialmente, o projeto contemplava o abate de 456 árvores, mas no decurso da revisão do estudo prévio foi suprimido um lago e feito um ajuste das áreas sujeitas a modelação que permitiu reduzir o número de sobreiros e azinheiras afetados, segundo consta da documentação consultada peloComo medida compensatória pelo abate das árvores, o promotor do projeto terá de proceder à plantação de novos exemplares daquelas espécies. Assim, está prevista sejam plantados um total de "3133 sobreiros e azinheiras". Refira-se que na propriedade existem atualmente 2562 árvores.O projeto do novo campo de golfe - já existe um, a funcionar desde 2005 -abrange uma área de 56 hectares , mas só 30 hectares serão relvados.O projeto prevê o abate de 104 sobreiros e azinheiras isolados, sujeito a autorização do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. O corte de 160 exemplares integrados em povoamento obriga a uma declaração de utilidade pública e a decisão final é do Governo.Será elaborado um Plano de Gestão Florestal para a área florestal associada ao campo de golfe de Monte Rei, com o planeamento de um conjunto de intervenções para um horizonte temporal de vinte anos.