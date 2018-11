Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Montanha Verde’ planta 21 mil árvores na região do Algarve

Ação no âmbito do Movimento Florestar Portugal, com apoio do Zoomarine.

Por Ana Palma | 09:07

A ação de plantação ‘Montanha Verde’, no âmbito do Movimento Florestar Portugal, realiza-se esta sexta-feira, dia 23 de novembro, nos concelhos de Loulé, Portimão, Silves e Monchique. O objetivo é, neste dia, plantar 21 mil árvores, numa iniciativa com o apoio do Zoomarine.



Em Loulé, revelou esta terça-feira a autarquia, a ação terá início pelas 09h00, numa zona designada como Cerro dos Fatos, entre o Canil de S. Francisco de Assis e a Cimpor.



Entre voluntários, alunos das escolas e trabalhadores da autarquia, está prevista a participação de mais de 600 pessoas - o dobro face a 2017. Neste local está prevista a plantação de 5500 árvores: 1400 pinheiros-mansos, 1250 azinheiras, 2000 medronheiros e 850 ciprestes.



No concelho de Loulé, este será o ponto alto de um conjunto de atividades agendadas para assinalar o Dia da Floresta Autóctone (que se celebra a 23 de novembro), e que arrancam na véspera, dia 22, em Querença, com uma ação de sensibilização e limpeza na zona envolvente à Fonte Filipe.



São esperado 65 participantes da Escola Secundária de Loulé. Depois, a 28 de novembro, as atenções voltam-se para o litoral, com mais uma ação de voluntariado ambiental, que tem por objetivo a remoção, à mão, de plantas invasoras (chorão-da-praia) na envolvente à praia do Ancão.



Esta intervenção tem em vista dar continuidade ao trabalho de monitorização, que tem vindo a ser desenvolvido, ao longo dos últimos anos, com o intuito de erradicar o chorão-da-praia no Parque Natural da Ria Formosa, restituindo as condições naturais e proporcionar a colonização com espécies autóctones.