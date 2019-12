Contentor derrama ácido sulfúrico no Rio Sado

Um contentor do navio Hansa Flensburg, atracado no porto de Setúbal, está a perder ácido sulfúrico desde a manhã deste sábado no rio Sado.Segundo as autoridades, a situação está a ser controlada. Ao, o Capitão do Porto de Setúbal, referiu ainda que o pequeno derrame "não é minimamente procupante do ponto de vista ambiental e da segurança".

O responsável da capitania de Setúbal referiu ainda que a empresa contratada para resolver a situação está a isolar o contentor danificado, para que o mesmo possa ser retirado em segurança do interior do navio, o que deverá acontecer até à manhã de domingo.