Continuam buscas por atleta desaparecido durante trail no Marco de Canaveses

Ao fim de mais de 48 horas do desaparecimento, continuam as buscas por Marílio Costa Leite, o atleta experiente que desapareceu no passado domingo, durante uma prova de trail no Marco de Canaveses.As buscas das autoridades continuaram pela manhã desta terça-feira, no trilho onde desapareceu no domingo o atleta Concentram-se onde foi visto pela última vez por outro desportista, a cerca de 3 km da meta, em Soalhares. Segundo relatou à CMTV o outro atleta, Marílio Costa Leite estava sentado numa pedra, com um corte no joelho, mas disse ao colega para seguir na corrida.Nas operações estão mais de 90 homens entre bombeiros, GNR e Proteção Civil. Há também familiares, amigos e voluntários nas buscas por Marílio Costa Leirte.Ao CM, os populares relatam que o terreno é muito sinuoso e que por isso já foi batido várias vezes pelas autoridades nos últimos dias, em busca de alguma pista que resolva o mistério do desaparecimento do atleta. Em cima da mesa estão todas as hipóteses.Para além do perímetro das buscas ter sido alargado, estão também as operações reforçadas com drones.