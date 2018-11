Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Controlos trocados aumentam terror no avião da Air Astana

Embraer está imobilizado na zona militar do Aeroporto de Beja. Dificilmente voltará a voar sem uma reparação total.

Por João Carlos Rodrigues e A.L. | 01:30

Mal descolou de Alverca, o piloto da Air Astana quis virar à direita, em direção a Lisboa, mas o Embraer ERJ190 tomou a direção oposta. A tripulação ficou em pânico, sem perceber o que se passava com os ‘ailerons’.



Tentaram acionar o piloto automático várias vezes, mas de cada vez que o fizeram o avião virou à esquerda e desceu abruptamente de forma descontrolada, fazendo pelo menos três piruetas. Uma verdadeira montanha-russa demonstrada pelos parâmetros de voo (ver infografia).



O avião foi submetido a forças G tão elevadas que, de acordo com peritos aeronáuticos, dificilmente voltará a voar sem uma reparação total. Este movimento, conhecido como ‘toneau’, é usado em acrobacias e não é expectável que um avião comercial desta envergadura o faça sem sofrer danos.



Numa destas manobras, a aeronave esteve perto de despenhar-se. O Embraer chegou aos 4000 pés (1200 metros), com o nariz apontado para baixo, num ângulo de 90 graus em relação ao solo. A situação foi tão extrema que o alarme sonoro foi acionado. Valeu a capacidade dos pilotos em retomar o controlo do aparelho para evitar uma autêntica tragédia.



Aos poucos, e já sob escolta de dois caças F-16, a tripulação ‘reaprendeu’ a manobrar o avião e tentou a aterragem em Beja. O piloto efetuou as primeiras duas tentativas, mas já estava tão exausto que entregou a tarefa ao copiloto. O avião foi alinhado com a pista 19R, mas a aeronave desviou-se para a pista ao lado, a 19L, onde arrancou três luzes da pista.



A aeronave esteve um mês na oficina das OGMA para uma manutenção do tipo C, que prevê a verificação total do aparelho e até a desmontagem de partes fundamentais. As OGMA ainda não prestaram qualquer esclarecimento sobre o caso.



Tripulação recupera em hotel de Beja

Os seis tripulantes da Air Astana que seguiam a bordo – três pilotos e três engenheiros, um deles com funções na direção da empresa – estão desde domingo alojados no BejaParque Hotel. Deverão partir esta quarta-feira em direção a Espanha, onde irão apanhar um voo de regresso a casa.



Amaragem lança alarme nos EUA

O pedido dos pilotos para amarar no Tejo deixou em alerta os EUA. Em pleno rio, no local ideal para a ação, está fundeado o porta-aviões ‘Harry S. Truman’, que sai esta quarta-feira à tarde. Receou-se um acidente. Mas caso o avião tivesse mais que os 6 tripulantes até poderiam ser chamados a auxiliar. A Marinha portuguesa fez largar uma corveta e 4 lanchas, com 12 mergulhadores.



PORMENORES

GPIAAF está a investigar

Técnicos do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes de Aviação e Ferroviários estão a investigar o incidente com o avião.



Air Astana aponta falhas

Peter Foster, presidente da companhia aérea cazaque Air Astana, apontou falhas diretas à manutenção dos técnicos das OGMA feita no avião Embraer, de fabrico brasileiro.



Piloto elogia tripulação

Nuno Monteiro da Silva, piloto de um dos caças F-16 que acompanharam o avião da Air Astana, disse que os pilotos desta aeronave "foram heróis".