Corpo de homem de 83 anos encontrado a flutuar numa baía da ilha de Santa Maria

O corpo de um homem de 83 anos foi encontrado, na quinta-feira, a flutuar na Baía da Maia, na ilha de Santa Maria, nos Açores, tendo sido recuperado pela Polícia Marítima, revelou esta sexta-feira a Autoridade Marítima Nacional.

"O corpo foi recuperado para terra pelos elementos da Polícia Marítima e da Capitania do Porto, com recurso a uma mota de água, tendo sido transportado por elementos do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, após indicações do Ministério Público e da Autoridade de Saúde local, para o Centro de Saúde de Vila do Porto, onde foi posteriormente declarado o óbito", adiantou a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado de imprensa.

A Polícia Marítima de Vila do Porto recebeu um alerta às 16h15 locais (17h15 em Lisboa) de quinta-feira, tendo sido "de imediato ativados para o local elementos da Capitania do Porto de Vila do Porto e do comando local da Polícia Marítima".

Deslocaram-se também "elementos dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria e do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores".

O comando local da Polícia Marítima de Vila do Porto "tomou conta da ocorrência".