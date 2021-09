O corpo de um homem foi encontrado no telhado de um prédio ao final da tarde desta quinta-feira na Rua Serpa Pinto, no Porto.O alerta foi dado pouco depois das 19h.No local estiveram os Sapadores do Porto, a PSP e o INEM.O homem estava desaparecido há alguns dias. Foi a família que alertou as autoridades, por não saber do paradeiro da vítima.As causas estão por apurar. A PJ do Porto investiga o caso.