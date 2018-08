Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de homem encontrado em decomposição no cais Almada

Cadáver foi encaminhado para o Instituto Nacional de Medicina Legal, em Lisboa.

15:18

O corpo de um homem em estado de decomposição foi encontrado este domingo no mar, junto ao cais da Banática, no Monte de Caparica, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo a fonte dos Bombeiros Voluntários da Trafaria, o homem deveria ter cerca de 30 anos.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 09h55, tendo sido mobilizados para o local operacionais, apoiados por três veículos e uma moto de água dos Bombeiros Voluntários da Trafaria, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e elementos da Polícia Marítima de Lisboa.



O corpo foi encaminhado para o Instituto Nacional de Medicina Legal, em Lisboa, de acordo com o CDOS.