Corpo de músico que vítima de desabamento de prédio em Lisboa estava nas traseiras

O cenário de destruição antevia o pior dos cenários, que se confirmou esta segunda-feira de madrugada. O corpo do músico e compositor Gastão Reis, de 24 anos, foi encontrado debaixo dos destroços do prédio que explodiu e desabou no domingo de manhã, na rua de Santa Marta, em Lisboa. O cadáver foi localizado pelos Sapadores, “na parte de trás do edifício”, avançou Carlos Castro, vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa.









Foram precisas mais de 19 horas para desmontar, em segurança, os vários pisos que colapsaram sobre o jovem, que vivia no 1º andar com a irmã e o pai, o advogado José Diogo Pereira dos Reis, de 62 anos, que sofreu graves queimaduras e continuava esta segunda-feira internado em estado grave no Hospital de S. José. A irmã de Gastão não estava em casa.

O caso está agora nas mãos da Polícia Judiciária, que investiga a origem da explosão, que provocou o incêndio e o desabamento. As diligências necessárias estão dependentes, no entanto, da segurança da estrutura. Ainda assim, uma hipótese já foi levantada por Carlos Castro. “Ainda não sabemos qual foi a causa da explosão, mas tudo indica que é de gás. Não temos certezas absolutas”, voltou a afirmar o vereador.





Gastão Reis integrou como baixista a banda Zarco, ligada à editora Cuca Monga, que esta segunda-feira recordou o “incalculável talento” do artista. “Nunca será esquecido”, concluiu a companhia discográfica.



Mais de 40 pessoas retiradas de casa

A Proteção Civil municipal de Lisboa fez esta segunda-feira uma nova vistoria aos edifícios adjacentes ao prédio, para que os últimos moradores desalojados possam regressar às suas casas. O desabamento do número 41 da rua de Santa Marta obrigou à retirada de mais de 40 pessoas dos prédios vizinhos, sendo que 34 puderam regressar às habitações ainda durante a noite de domingo.



Treze pessoas foram alojadas durante a noite, com o apoio das autoridades, que esta segunda-feira prosseguiram os trabalhos de limpeza. A explosão fez quatro feridos ligeiros, moradores do edifício, que tiveram alta no próprio dia.