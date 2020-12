Dois desaparecidos após desabamento de prédio seguido explosão no centro de Lisboa. Bombeiros fazem buscas

Um incêndio deflagrou este domingo num prédio após uma explosão, na rua de Santa Marta em Lisboa.A explosão causou a derrocada da fachada do edifício. O incêndio está ativo em dois pisos, no 2.º e 3.º.Há cinco vítimas a registar, uma em estado grave, que foram transportados para o Hospital de São José.Para o local foram enviados os Sapadores de Lisboa, o INEM e a PSP.Os bombeiros estão no local a combater as chamas, apoiados por cinco viaturas.O alerta foi dado pelas 7h50.Os habitantes do prédio e dos prédios contiguos estão a ser retirados.Viviam nove pessoas no edifício e as autoridades vão proceder a buscas por duas que ainda não foram localizadas.