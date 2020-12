Quatro feridos em incêndio de prédio em Lisboa tiveram alta e quinto em estado grave

Quatro das cinco pessoas que ficaram feridas durante uma explosão seguida de incêndio num prédio na rua de Santa Marta, em Lisboa, tiveram alta hospitalar e apenas uma permanece internada, segundo o vereador da Proteção Civil.

Em declarações aos jornalistas, o vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Carlos Castro, adiantou que quatro pessoas que ficaram feridas já tiveram alta hospitalar e que apenas permanece internado o ferido em estado grave.

No edifício no qual decorreu a explosão seguida de incêndio viviam nove pessoas, adiantou, sendo que duas estão desaparecidas e outras duas não se encontravam no edifício na hora da explosão.