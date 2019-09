Corpo de paraquedista que morreu durante exercício militar velado na capela de Tancos

O corpo do primeiro-sargento Manuel Gonçalves, que morreu sexta-feira, aos 34 anos, num incidente durante um salto operacional num exercício na base área de Beja, começa este sábado ao final da tarde a ser velado na capela do Regimento de Paraquedistas, em Tancos.



Para o mesmo local está marcada uma missa para este domingo, às 12h00, após a qual o corpo seguirá para o Porto, ficando em câmara-ardente na Igreja do Foco, na Boavista. Esta segunda-feira, às 13h45, decorrerá uma missa, após a qual o corpo seguirá para o crematório de Paranhos