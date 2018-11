Corpo de uma das vítimas retirado. Operações de resgate prosseguem em Borba

Estrada abate em Évora e deixa várias pessoas submersas

Desabamento arrasta pessoas para a morte em Borba

O corpo de um dos trabalhadores, que se encontrava dentro de uma retroescavadora, foi retirado na tarde desta terça-feira pelas autoridades. As operações prosseguem para tentar detetar o corpo do segundo funcionário da empresa.Ao que tudo indica, os três desaparecidos tratar-se-ão de Carlos Lourenço, 37 anos, José Rocha, de 53, e Fortunato Ruivo, de 85.Ao que oconseguiu apurar, os dois primeiros são cunhados, residentes em Vila Viçosa. Naquela tarde informaram a família que iriam a Borba para ir a casa do contabilista, tendo portanto de passar na estrada acidentada. Desde então nunca mais foram vistos nem deram sinal de vida.

Já Fortunato Ruivo foi dado como desaparecido no Alandroal pela própria mulher na segunda-feira, que indicou que o marido se deslocou no seu automóvel, nesse dia, a Vila Viçosa.

Num ponto de situação feito às 20h00 de terça-feira, o comandante do Centro de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, José Ribeiro, voltou a frisar as dificuldades vivivas no terreno pelas autoridades e equipas de resgate devido ao "perímetro instável e elevado risco de deslizamento de massas" junto ao local onde ocorreu o acidente."É nosso objetivo às primeiras horas do dia de amanhã [quarta-feira] iniciarmos as operações de drenagem, utilizando as bombas e toda a capacidade instalada", afirmou aos jornalistas.Desta forma, acrescentou o responsável, "com a drenagem dos dois planos de água das pedreiras", a Proteção Civil acredita que terá "condições para operar e, essencialmente, fazer o reconhecimento com maior qualidade de todo o espaço".As operações vão ser suspensas cerca das 22h00 desta terça-feira e retomadas entre as 07h30 e as 08h00.O Presidente da República deixou esta terça-feira uma mensagem de apoio às operações em curso em Borba, apresentou condolências aos familiares das vítimas e pediu paciência face à indefinição da conclusão dos trabalhos.Em declarações aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que já passou "muitas vezes, em atividades profissionais ao longo de muitos anos", pela estrada que abateu na segunda-feira, provocando duas vítimas mortais confirmadas e vários desaparecidos.Questionado se entende que este era um desastre anunciado, respondeu: "Não me vou pronunciar sobre isso".O presidente da Câmara de Borba disse esta terça-feira esperar que a "tragédia" provocada pelo deslizamento de terras para uma pedreira, que provocou vítimas mortais, "possa impedir outras tragédias" e "permita repensar" todas as estradas de Portugal."Espero que esta tragédia que se abateu sobre Borba possa impedir outras tragédias. Espero que nada permita outra tragédia como esta e que esta tragédia nos permita repensar não só as estradas de Borba, mas [também] todas as estradas deste país", afirmou António Anselmo.O autarca falava aos jornalistas no quartel dos Bombeiros Voluntários de Borba, após um balanço da Proteção Civil das operações de resgate das vítimas do deslizamento de terras.