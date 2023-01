Corpo em elevado estado de decomposição encontrado na praia do Guincho

Instituto de Medicina Legal da Guia, pelos Bombeiros Voluntários da Parede.

Um corpo em elevado estado de decomposição foi encontrado esta tarde de sexta-feira no areal da praia do Guincho, no concelho de Cascais.O alerta foi dado pelas 15h25,Segundo comunicado da Autoridade Marítima, a presença do corpo foi notificada pela GNR de Alcabideche. No local também estiveram presentes os bombeiros voluntários de Parede.O corpo foi removido do areal e levado para oAs causas na origem da ocorrência são ainda desconhecidas.