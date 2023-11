Foi encontrado um corpo por volta das 16h30, no Rio Sorraia, em Porto Alto. No local, decorrem ainda operações, que contam com a participação da GNR e dos bombeiros.

O corpo foi encontrado num local, muito próximo de onde desapareceu há mais de uma semana Afonso Zhou, de apenas 16 anos. As autoridades já tinham realizado buscas neste local. A PJ estava a cargo da investigação deste desaparecimento.