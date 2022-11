"Correio" de droga apanhado no Aeroporto de Lisboa fica em prisão preventiva

Um "correio" de droga apanhado com cocaína no Aeroporto de Lisboa foi ouvido em primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva, informou esta quarta-feira o Ministério Público.

De acordo com uma nota publicada no site da Procuradoria-Geral da República na Internet, o detido chegou a Lisboa num voo proveniente da América do Sul e transportava junto ao corpo embalagens com mais de dois quilogramas de cocaína.

Na sequência do interrogatório, o juiz de Instrução Criminal que ouviu o arguido aplicou-lhe a medida de coação de prisão preventiva.

A investigação prossegue sob direção do Departamento de Investigação e Ação Penal, coadjuvada pela Polícia Judiciária, tendo o inquérito ficado em segredo de justiça.