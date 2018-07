Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Correio de droga brasileira grava vídeo antes de morrer em Lisboa

Cápsula de cocaína rebentou no estômago da jovem de 28 anos,

Por Magali Pinto | 01:30

Deyse Ricarte, de 28 anos, embarcou há uma semana no Brasil, com destino a Portugal. Aceitou transportar cocaína no organismo em troca de 12 mil reais (moeda do Brasil), o que equivale a pouco mais de 2500 euros. Na madrugada de segunda-feira acabou por morrer num hotel situado nas Amoreiras, em Lisboa.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMaisSudeste%2Fvideos%2F420401671781124%2F&show_text=0&width=267" width="267" height="476" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>



As autoridades suspeitam que uma das cápsulas de cocaína rebentou no estômago, provocando-lhe a morte.

A mulher fez um vídeo antes de morrer e enviou a uma amiga. "Acho que vou morrer. Não vou aguentar", afirmou. Deyse surge nas imagens com o rosto inchado e deformado. "Diz aos meus pais que os amo", pode ouvir-se no registo.



A família apresentou queixa no Brasil e diz não ter recursos para trasladar o corpo para o Brasil.

Segundo uma amiga de Deyse, a mulher de 28 anos foi iludida por alguém. "Ela não gostava de droga. Foi levada para morrer. Essa pessoa disse-lhe que ela nunca mais ia precisar de trabalhar e que, com o dinheiro, iria conseguir fazer a cirurgia plástica que ela tanto queria", referiu a amiga, chocada com a morte de Deyse.