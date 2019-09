Correio em risco nos concelhos de Loulé e de São Brás de Alportel

Os funcionários dos CTT do Centro de Distribuição de Loulé iniciaram esta quinta-feira o primeiro de dois dias de greve que vai afetar a distribuição de cartas e encomendas não só no concelho louletano mas também no município de São Brás de Alportel. Reivindicam a contratação de mais trabalhadores."Aqui não está em causa qualquer tipo de valores ou ordenados. Está em causa a falta gritante de funcionários para distribuir correio, que tem limitado a entrega de cartas ou de encomendas tanto no concelho de Loulé como em São Brás de Alportel", admite aoFernando Lima, do STNTC - Sindicato nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações.O dirigente garante que, nos últimos meses, há "largas dezenas de milhares de cartas que não foram entregues"."Para um total de 30 giros, há apenas 20 carteiros e claro que é fisicamente impossível entregar o correio todo que nos chega. Há trabalhadores que estão a ser ameaçados na rua de forma verbal por pessoas que não recebem o correio, quando a culpa não é deles", refere. Os grevistas dizem que os CTT têm contratado alguns trabalhadores para fazer face a esta situação, mas apenas fazem contratos de seis meses e são mandados embora."São territórios grandes e que têm muitas especificidades, como ter uma ligação mais próxima a quem entregamos o correio. Mas mal os trabalhadores novos aprendem como trabalhar nestes locais, acabam o contrato e vão embora. É preciso estabilidade", remata o sindicalista.