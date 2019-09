Falso alerta de bomba obriga a evacuar CTT na Maia

Durante quatro horas, cerca de 100 funcionários do Centro de Distribuição dos CTT na zona industrial da Maia foram obrigados a permanecer no exterior do edifício, após um chamada anónima que dava conta da existência de um engenho químico no interior das instalações.Com todo o recinto dos Correios evacuado, a GNR acionou para o local uma equipa de inativação de explosivos e também uma brigada cinotécnica (com cães) para fazer uma inspeção ao espaço. Nada foi detetado, tendo-se tratado de uma falsa ameaça de bomba.O alerta foi dado por volta das 15h00. Ao, fonte oficial dos CTT informou que os Correios "ativaram o seu protocolo de segurança, tendo funcionado normalmente com a proteção em primeiro lugar das pessoas, através da sua evacuação, em articulação com as autoridades policiais".Foi imediatamente criado um perímetro de segurança, que obrigou ao corte de trânsito no acesso ao centro de distribuição, localizado junto à linha do Metro do Porto. A operação só ficou concluída pelas 19h00.O facto de os funcionários daquele centro de distribuição terem estado várias horas impedidos de trabalhar poderá originar atrasos na entrega de cartas e encomendas. "Os CTT estão, já neste momento, a reforçar a sua operação para recuperar as cerca de quatro horas de inatividade do seu centro de operação postal para que a distribuição de correio não seja afetada", explicou aoa mesma fonte oficial dos CTT.