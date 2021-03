GNR encerra restaurante ilegal que promovia convívios em Valongo

A GNR encerrou um espaço que promovia convívios e que funcionava ilegalmente como restaurante, num edifício habitacional de Alfena, em Valongo, na sexta-feira. Os militares verificaram que, no interior, estavam sete pessoas no interior, que foram autuadas por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.

A intervenção da GNR de Alfena ocorreu após várias denúncias, "que davam conta da realização de diversos convívios naquelas instalações", indica a Guarda em comunicado. Os militares apuraram que ali "funcionava ilegalmente um espaço destinado à confeção de refeições para terceiros e para promoção de convívios". No âmbito da investigação foi constituído arguido um homem de 70 anos, por promoção de convívios.

No comunicado, a GNR "recorda que, de acordo com as medidas impostas pelo estado de emergência face à evolução da situação epidemiológica do país, encontram-se encerradas as instalações e estabelecimentos como discotecas, bares, salões de dança ou de festa".