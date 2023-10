Cozinheiro atinge colega no rosto com faca durante discussão num restaurante em Braga

Uma discussão entre dois cozinheiros terminou à facada, num restaurante de comida japonesa, junto ao Altice Forum, em Braga, esta quinta-feira.O alerta foi dado pouco antes das 14h00.Um dos cozinheiros terá ameaçado de morte o agressor, no interior da cozinha. A discussão prosseguiu no exterior do restaurante, onde a vítima foi atingida na parte frontal do rosto, com uma faca de sushi.O agressor, identificado pela PSP, alega que agiu em legítima defesa.Os clientes não se aperceberam da situação, estranhando apenas a demora na entrega da comida.O INEM prestou assistência à vítima, que foi transportada para o Hospital de Braga. A VMER de Braga foi acionada, mas não teve de intervir.