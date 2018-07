Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CP acaba com primeiro Alfa de Lisboa ao Porto

Primeira viagem durante a semana chegava pelas 8h44.

Por Cláudia Machado | 08:29

A CP - Comboios de Portugal vai deixar de disponibilizar a viagem de Alfa Pendular (AP) que atualmente tem partida de Santa Apolónia (Lisboa) às 06h00, com destino à estação da Campanhã (Porto).



A medida entra em vigor no dia cinco de agosto e faz com que a primeira composição da manhã chegue ao Porto perto das 10h00.



Ao CM, a empresa garantiu esta terça-feira que "o facto de este comboio deixar de se realizar não é uma supressão, uma vez que a capacidade de oferta de viagens longo curso (Alfa e Intercidades) e número de comboios entre Lisboa e o Porto mantém-se face ao momento atual".



Segundo a CP, trata-se apenas de "alterações aos horários de algumas ligações".



Certo é que com os horários atuais, o Alfa Pendular das 06h00, que se realiza de segunda a sexta-feira, chegava ao Porto pelas 08h44. Assim que os novos horários entrem em vigor, o primeiro comboio da manhã que liga a capital à Invicta termina viagem pelas 09h46 (Intercidades), seguido do AP das 07h00, que chega às 09h50.



A CP justifica que "o comboio em causa é o Alfa Pendular que regista menor procura (-46 por cento do que a média dos comboios Alfa Pendular) e a mais baixa taxa de ocupação média ao longo do percurso". A empresa vai passar a realizar mais uma ligação de AP pelas 09h00.



Uma viagem de Alfa Pendular entre Lisboa e o Porto pode custar 30,80 euros.



No Intercidades, o valor desce para 24,70 euros. Para o dia 6 de agosto, uma segunda-feira, o CM encontrou bilhetes de avião a 11,99 euros, para a viagem de ida entre a capital e a Invicta, com a duração de uma hora, pela Ryanair.