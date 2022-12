Desconhece-se de quem será o crânio humano encontrado no sábado à tarde junto a uma das margens do rio Lis, em Leiria, perto da ponte das Mestras. O caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Leiria.



Foi um operário de construção civil, que estava de folga e que nas horas livres se dedica à agricultura, atividade que se preparava para fazer, quem se deparou com as ossadas e alertou a PSP.









Ver comentários