Criança atropelada dentro da escola em Odivelas

Vítima ficou com uma perna partida e poderá necessitar de cirurgia.

26.02.19

Uma criança de 11 anos foi esta terça-feira atropelada dentro do recinto escolar da Escola E.B 2,3 de Pombais, em Odivelas. As circunstâncias em que o acidente se deu são desconhecidas.



A mãe do jovem afirma que ficou sem respostas sobre o autor do atropelamento e alega que as autoridades a aconselharam a deslocar-se à Escola Segura.



O menino foi encaminhado para o Hospital Beatriz Ângelo com uma perna partida e os médicos avaliam a possibilidade de cirurgia, segundo contou a mãe da vítima ao CM.



Os Bombeiros e PSP de Odivelas estiveram no local para socorrer e tomar conta da ocorrência após o alerta ter sido dado às 16h33.