Uma criança foi atropelada por um carro quando atravessava uma passadeira localizada junto ao hospital CUF do Barreiro.O alerta foi dado às 7h49 desta quarta-feira.O menor sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital do Barreiro, onde ficou internado para observação.No local estiveram nove operacionais, apoiados por três viaturas dos bombeiros e da PSP do Barreiro.As causas do atropelamento ainda ontem eram desconhecidas.