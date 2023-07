Rapaz de 11 anos baleado em tiroteio no Barreiro. Dois feridos no hospital

Um rapaz, de 11 anos, e um jovem, de 24, ficaram feridos, na noite desta terça-feira, após um tiroteio no Barreiro. O alerta chegou às autoridades pelas 22h45.O homem foi atingido numa perna. As vítimas foram transportadas para o hospital e estão fora de perigo.De acordo com com a PSP, a origem dos disparos é desconhecida, bem como os seus autores. Não foi efetuada qualquer detenção.

"Atendendo à natureza dos factos, foi dado conhecimento desta situação ao órgão de polícia criminal competente para a sua investigação", referiu a fonte da autoridade ao CM.