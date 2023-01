Homem com ferimentos numa perna após disparos no Bairro das Bétulas em Famalicão

Um homem foi atingido numa perna com dois disparos depois de confrontos, esta tarde, no Bairro das Bétulas, em Famalicão. O homem sofreu ferimentos ligeiros.Ao que oconseguiu apurar tudo aconteceu depois de desentendimentos no local entre moradores.Segundo fonte dos bombeiros, uma outra pessoa também ficou ferida, ambas as vítimas com ferimentos ligeiros foram transportadas para o Hospital de Famalicão.Os desacatos levaram à intervenção da PSP de Famalicão. A Polícia Judiciária também foi chamada ao local.Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram alertados para o local pelas 15h20, assistiram as vítimas com quatro operacionais e duas viaturas.