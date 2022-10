PJ detém mais três suspeitos dos assaltos a residências em Cascais e Sintra. Já há 10 suspeitos detidos

A Polícia Judiciária identificou e deteve mais três homens que integravam o grupo criminoso indiciado pelos crimes de roubo agravado com ameaça de armas de fogo no interior de residências em Sintra e Cascais.



Os suspeitos, detidos fora de flagrante delito, são estrangeiros e têm idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos.





No total, estão em causa cerca de vinte roubos na forma agravada , com ameaça de armas de fogo no interior de residências.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informa que até ao momento já foram detidos dez suspeitos.





Os assaltantes realizavam desde junho assaltos nas zonas de Cascais e Sintra e lançavam o pânico nos moradores.Os detidos serão presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.Desde junho que o gangue assaltava moradias nos concelhos referidos e sequestrava os moradores.Os detidos serão esta terça-feira à tarde presentes a tribunal.