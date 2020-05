Criança de 13 anos agredida pelo pai em Tavira pode ser retirada aos progenitores

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tavira e a Segurança Social já estão a acompanhar o caso do menino de 13 anos que se queixa de ter sido agredido pelo pai, em Tavira.



O futuro da criança deverá ser decidido esta segunda-feira pelo Tribunal de Menores, havendo a hipótese de ser entregue aos cuidados de uma familiar.





Este domingo, apesar de não apresentar ferimentos, a criança permanecia no Hospital de Faro, por precaução. A GNR está a investigar o caso, devendo os pais serem ouvidos em breve.O menor diz que seria alvo de agressões do pai há algum tempo, mas só no sábado ganhou coragem para contar a um familiar, que alertou às autoridades.A última agressão terá acontecido na quinta-feira. Terá sido pontapeado com botas de biqueira de aço.