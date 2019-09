Criança de dez anos usada pelos pais e irmã para roubos e burlas

O casal estava a ser investigado desde o início deste ano pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos, suspeito de assaltos e burlas a idosos, em zonas rurais de Barcelos, Esposende e Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, mas também em Paços de Ferreira, Póvoa de Varzim e Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.O fator comum, em todos estes casos, era o facto de a abordagem ser feita por uma família completa, que incluía uma criança. Na segunda-feira à noite, a família foi detida pela GNR de Barcelos, na sequência de mais um roubo, deste vez a uma idosa de 82 anos, em Remelhe, Barcelos.A criança, de apenas dez anos, estava no carro com os pais, de 58 e 40 anos, e a irmã, de 18. Tinha acompanhado a família no roubo violento.Os adultos são esta quarta-feira presentes a um juiz de Instrução, no Tribunal de Guimarães. O menor foi entregue a familiares, mas o caso foi comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, que pode decidir retirar a guarda da criança aos pais.Na segunda-feira, após a comunicação do roubo para a GNR de Barcelos, os investigadores do NIC colocaram-se de imediato no terreno. O carro descrito pela vítima era o mesmo já referenciado noutros roubos.Foram intercetados a poucos quilómetros da casa, ainda na posse dos dois anéis roubados à idosa. Tinham ainda 210 euros e uma nota de penhora no valor de 385 euros. Além dos roubos, são suspeitos de burlas qualificadas a idosos.