Criança de dois anos gravemente ferida após queda em Santa Maria da Feira

Uma criança, de dois anos, ficou ferida com gravidade após ter caído do carrinho em que era transportada, na tarde desta quinta-feira, em Santa Maria da Feira.



O alerta foi dado pelas 18h30 e os Bombeiros do concelho, com o apoio da VMER, foram acionados para o local.





A criança estaria na companhia de familiares a regressar a casa depois de uma visita ao Perlim (Parque Temático de Natal) quando ocorreu a queda. Terá batido com a cabeça na estrada e foi transportada para o hospital de São Sebastião com um traumatismo grave.