Homem em estado muito grave após acidente de trabalho em São João da Madeira

Um homem, de 48 anos, ficou em estado muito grave após um acidente de trabalho na Cortadoria Nacional do Pêlo, em São João da Madeira. A vítima apresentava ferimentos graves na zona da cabeça.



O alerta foi dado às 17h08 e os Bombeiros de São João da Madeira, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do hospital de Santa Maria da Feira, foram accionados para o local.

A vítima apresentava ferimentos considerados muito graves e foi levada para o hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

A PSP tomou conta da ocorrência.